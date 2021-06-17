Все больше курских отцов стали уходить в декрет

По данным Фонда социального страхования, в Курской области в этом году в «декрет» ушли 60 пап, 40 бабушек и 5 дедушек

В Курской области более 5 тысяч человек сейчас находятся в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет. В основном это, конечно, мамы. Однако по закону выплаты имеет право получать любой работающий член семьи, фактически ухаживающий за ребёнком: папа, дедушка или бабушка. Так, по данным Фонда социального страхования, в регионе в «декрет» ушли 60 пап, 40 бабушек и 5 дедушек.На сегодня минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 7082, 85 руб. ежемесячно, максимальный размер не должен превышать 29 600,48 руб. в месяц, напоминает соцстрах.Если в отпуск по уходу за ребенком идут папа, бабушка или дедушка, для них действуют те же правила, что и для мамы малыша. На период отпуска любой из них имеет право на пособие в размере 40% от среднего дохода за 2 года, предшествующих году перед отпуском.Полный список документов, которые необходимо подать для назначения выплаты можно найти в приложении «Социальный навигатор» на сайте Фонда. Подать заявление на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет удобнее всего через портал госуслуг.В первый раз это пособие выплачивается в течение 10 дней с даты предоставления необходимых документов, а далее ежемесячно - с 1-го по 15-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие, при этом конкретная дата не устанавливается.