На следующей неделе в двух кругах Курска отключат свет
В Железнодорожном округе отключений не запланировано
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 21 по 25 июня с 9-00 до 16-00:
1-6-е Вольные переулки; ул. Каштановая; 3-4-е Каштановые переулки; Присеймская 1-51, 2-50; ул. Кукуевская; Кукуевский переулок; Розовая; Розовый переулок; Голубая; Голубой переулок; Белая; Дроздовская.
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 21 по 25 июня с 9-00 до 17-00:
Бойцов 9-й Дивизии 52 - 86А; Верхняя Казацкая 4 - 20; 3 – 5;
Новая Узенькая 19 - 45; 20 - 54
Телефон для справок: 32-40-89.
В Железнодорожном округе отключений не запланировано.