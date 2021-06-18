  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На следующей неделе в двух кругах Курска отключат свет

В Железнодорожном округе отключений не запланировано

Читайте также

На следующей неделе из-за плановых работ в электросетях жителям Курска вновь отключат электроэнергию.  Обесточены будут следующие улицы города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 21 по 25 июня с 9-00 до 16-00:

1-6-е Вольные переулки; ул. Каштановая; 3-4-е Каштановые переулки; Присеймская 1-51, 2-50; ул. Кукуевская; Кукуевский переулок; Розовая; Розовый переулок; Голубая; Голубой переулок; Белая; Дроздовская.

Телефон для справок: 32-32-15.


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 21 по 25 июня с 9-00 до 17-00:

Бойцов 9-й Дивизии 52 - 86А; Верхняя Казацкая 4 - 20; 3 – 5;

Новая Узенькая 19 - 45; 20 - 54

Телефон для справок: 32-40-89.

В Железнодорожном округе отключений не запланировано.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской областной Думе состоялось заключительное заседание шестого созыва

Курская область. Жителям Кукуевки согласовали уже более 800 заявлений на оформление собственности

В Курске скорректируют график работы общественного транспорта

По проекту Генплана Курска поступило свыше 5 тысяч предложений

Суд восстановил в должности бывшего главврача курского госпиталя для ветеранов войн

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске