На следующей неделе в двух кругах Курска отключат свет

В Железнодорожном округе отключений не запланировано

На следующей неделе из-за плановых работ в электросетях жителям Курска вновь отключат электроэнергию. Обесточены будут следующие улицы города:1-6-е Вольные переулки; ул. Каштановая; 3-4-е Каштановые переулки; Присеймская 1-51, 2-50; ул. Кукуевская; Кукуевский переулок; Розовая; Розовый переулок; Голубая; Голубой переулок; Белая; Дроздовская.Бойцов 9-й Дивизии 52 - 86А; Верхняя Казацкая 4 - 20; 3 – 5;Новая Узенькая 19 - 45; 20 - 54В Железнодорожном округе отключений не запланировано.