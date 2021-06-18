Предусмотрена замена лифтов в 73 многоквартирных домах

В Курской области в этом году по программе капремонта приведут в порядок 190 домов. В них проживают порядка 30 тысяч человек. Предусмотрена замена лифтов в 73 многоквартирных домах.На стадии завершения капитальный ремонт дома №89 по проспекту Ленинского комсомола. Работы здесь проходили в несколько этапов. В 2019 году привели в порядок фасад и кровлю. Затем полностью заменили инженерные сети: системы горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации и электросетей. В подвале, где ремонта не было с середины шестидесятых годов, заменили электропроводку, на полу уложили гравийное покрытие. По плану все работы должны завершить в августе. В следующем сезоне приступят к ремонту соседнего дома.На будущий год запланирована замена инженерных сетей и в доме № 7 по улице Дубровинского. Сейчас подрядчик ремонтирует фасад. Планируется заменить кровлю на входах в подвал, оформить входы в подъезды и установить козырьки. На территории уложат тротуарную плитку, установят пандусы и поручни для удобного использования входов в подъезды.