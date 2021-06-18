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Суд восстановил в должности бывшего главврача курского госпиталя для ветеранов войн

Несмотря на то, что медик увольнялся в прошлом году «по собственному желанию»
Суд восстановил в должности бывшего главврача курского госпиталя для ветеранов войн

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Суд восстановил в должности бывшего главврача госпиталя для ветеранов войн Валерия Домекина. Несмотря на то, что медик увольнялся в прошлом году «по собственному желанию». Как утверждает врач, его заставили написать заявление об уходе из-за конфликта с областным комздравом. Осенью госпиталь переводили в режим ковидного стационара, причем сроки для этого установили слишком короткие. Главврач пытался донести до руководства, что требования невыполнимы, писал служебные записки, но его попросили написать заявление «по собственному». 
Суд встал на сторону истца. Причем дважды - сначала Ленинский, потом областной. Апелляцию комздрава не удовлетворили. 
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