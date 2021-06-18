В Курской областной Думе состоялось заключительное заседание шестого созыва

ТАКТ.48-е заседание Курской областной Думы для депутатов особенное, так как, скорее всего, последнее для нынешнего 6-го созыва. Спикер регионального парламента Николай Жеребилов отметил, что за 5 лет избранниками была проделана большая работа, которая благоприятным образом отразилась на всех сферах жизнедеятельности области, сообщает телеканал
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:
«Шестой созыв завершает свою работу, мы за пять лет приняли более 900 нормативно-правовых актов, более 500 законов, более 1800 обращений граждан было рассмотрено. Я должен сказать, что это был один из самых профессиональных созывов»
В депутатском корпусе нынешнего созыва 3 доктора наук и 11 кандидатов наук – технических, медицинских, экономических, сельскохозяйственных, педагогических, социологических, а также исторических. В числе избранников также специалисты различных сфер деятельности, руководители учреждений и крупных предприятий, предприниматели. Такой состав, по словам спикера регионального парламента, позволял быстро и компетентно разрабатывать необходимые законодательные инициативы.
В повестке дня заключительного заседания порядка 30 вопросов. Часть из них – социальной направленности. Так, избранники рассмотрели и поддержали законопроект, который предоставляет определенным категориям граждан доступ к льготному продовольственному обслуживанию. Теперь труженики тыла, пенсионеры старше 80 лет, инвалиды третьей группы и жители осажденного в годы войны Севастополя смогут получать продуктовые наборы в магазине «Ветеран».
Татьяна Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства администрации Курской области:
«Когда мы говорим о получателях, то сегодня этой мерой пользуются более двух тысяч человек. Выплаты. В магазине «Ветеран» обслуживаются почти 500 человек. С той категорией, которая сегодня добавляется, это еще будет плюсом почти 500 человек»
Еще один законопроект, который получил поддержку, избавляет семьи с усыновленными детьми от определенных бюрократических процедур. При обращении за ежемесячной выплатой по усыновлению теперь не придется тратить время на поиски и сбор ряда документов.
Татьяна Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства администрации Курской области:
«Им не нужно будет предоставлять свидетельство о рождении, теперь органы опеки будут запрашивать сами. И не нужно будет предоставлять сведения о доходах, это тоже мы будем делать в рамках межведомственного взаимодействия»
Запомнится шестой созыв регионального парламента внедрением института общественных воспитателей несовершеннолетних. Депутаты сочли правильной инициативу прокурора области закрепить за проблемными семьями специалистов, которые могут оказать определенную помощь.
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:
«Создается вот такой совет воспитателей. Там требования определенные к тем, кто может быть воспитателем. Отсутствие судимости, общественная деятельность, положительные рекомендации от организаций и учреждений. Это будет помощь родителям. Поставить на путь истинный детей, которые немножко оступились»
В ходе заседания депутаты рассмотрели еще ряд законопроектов. Они касаются новшеств при расчете прожиточного минимума, сокращения состава Общественной палаты Курской области, а также декларирования избранниками доходов в криптовалюте. Также установлена дата выборов в Курскую областную Думу - 19 сентября (Единый день голосования).
В Курской областной Думе состоялось заключительное заседание шестого созыва
Избранники рассмотрели и поддержали законопроект, который предоставляет определенным категориям граждан доступ к льготному продовольственному обслуживанию