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В Курске скорректируют график работы общественного транспорта

На исправление ситуации и выработку предложений, составления расписания перевозчикам дана неделя
В Курске скорректируют график работы общественного транспорта

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В Курске скорректируют график работы общественного транспорта. Такую задачу на последней планерке поставил глава города Виктор Карамышев. Заместитель мэра Василий Волобуев провел встречу с перевозчиками. 

В городе более 95 маршрутов, проблемных - 5-6. Чаще всего жалобы от курян в соцсетях поступают на 208, 202, 246, 228, 273, 206 и 84 маршруты. 

60% сходов с маршрута происходит по инициативе водителей, особенно в вечернее время. Необходимо решить эту проблему с учетом мнения горожан. Техника ломается, водителей не хватает, но вы обязаны организовать работу соответственно с расписанием, - подчеркнул Василий Волобуев. 

Кадому перевозчику поручено предоставить в администрацию перечень транспортных средств, далее составят график. На исправление ситуации и выработку предложений, составления расписания перевозчикам дана неделя.

Участники встречи обещали предпринять меры и сгладить негатив. 

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