На исправление ситуации и выработку предложений, составления расписания перевозчикам дана неделя

В Курске скорректируют график работы общественного транспорта. Такую задачу на последней планерке поставил глава города Виктор Карамышев. Заместитель мэра Василий Волобуев провел встречу с перевозчиками.В городе более 95 маршрутов, проблемных - 5-6. Чаще всего жалобы от курян в соцсетях поступают на 208, 202, 246, 228, 273, 206 и 84 маршруты.60% сходов с маршрута происходит по инициативе водителей, особенно в вечернее время. Необходимо решить эту проблему с учетом мнения горожан. Техника ломается, водителей не хватает, но вы обязаны организовать работу соответственно с расписанием, - подчеркнул Василий Волобуев.Кадому перевозчику поручено предоставить в администрацию перечень транспортных средств, далее составят график. На исправление ситуации и выработку предложений, составления расписания перевозчикам дана неделя.Участники встречи обещали предпринять меры и сгладить негатив.