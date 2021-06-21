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Завтра в Курске пройдет митинг-реквием «Свеча памяти» и впервые акция «Лучи Победы»

22 июня - в России День памяти и скорби

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22 июня - в России День памяти и скорби. В Курске в этот день пройдет митинг-реквием «Свеча памяти». Он традиционно начнется в 4 часа утра на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны.

Кроме этого на 22 июня запланирован ряд мероприятий. В 10.00 на Мемориале пройдёт церемония возложения венков и цветов.

В городских центрах досуга пройдут благотворительные киносеансы. В ЦД «Юность» в 9.00, в «Спутнике» в 10.00, в «Родине» в 11.00. 

В центре досуга «Ассоль» в 10.00 начнется тематическая программа «Звучит набатом 41-й год», в 15.00 –проект «Документальное кино» «Люди 1941 года».
 
В 11.30 и 13.00 на площади перед центром «Лира» пройдут тематические программы «Этот день нам не забыть» и «У свечи Памяти», в 11.00 - в центре досуга «Мир» - программа «Никто не забыт, ничто не забыто». 

12.10 начнется программа «Чтобы помнили» в центре «Юность»

С 11.30 до 12.30 в Выставочном центре «Курск – Город воинской славы» пройдут экскурсии по экспозиции. 

В 12.15 куряне присоединятся к общероссийской минуте молчания.

Благотворительные кинопоказы на площади перед центрами «Родина» и «Сказка» начнутся в 8 вечера. В это же время в парке Патриот состоится кинопоказ военной драмы "Зоя". 

А в 22 часа в Курской области впервые пройдет акция «Лучи Победы». К акции присоединятся почти все регионы. У нас прожекторы осветят Триумфальную арку и памятник маршалу Жукову на мемориальном комплексе «Курская дуга» в Курске и мемориальный комплекс «Героям северного фаса Курской дуги» в поселке Поныри.
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