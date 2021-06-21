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В Курской области на "диком" пляже утонули два ребенка

Трагедия случилась в селе Вышние Деревеньки Льговского района, где глубина речки всего около 2 метров
В Курской области на "диком" пляже утонули два ребенка

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Во Льговском районе в селе Вышние Деревеньки в реке Бык утонули два ребёнка. Стоит отметить, что глубина речки всего около 2 метров. Вещи детей на берегу обнаружили прохожие и сообщили в службу спасения. Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тела двух мальчиков 9-ти и 13-ти лет. Как отмечают в МЧС, дети плавали в необорудованном для купании месте. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют следователи. 

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