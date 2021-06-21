  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Всю неделю на улицах Курска собирать предложения в проект генплана будут волонтеры

Волонтеры будут работать по вечерам, с 6 до 8 часов, в нескольких точках в каждом из округов
Всю неделю на улицах Курска собирать предложения в проект генплана будут волонтеры

Читайте также

На этой неделе - до пятницы включительно - на улицах Курска будут работать волонтеры, которые помогут всем желающим оформить свои предложения в проект генерального плана Курска. Волонтеры будут работать по вечерам, с 6 до 8 часов, в нескольких точках в каждом из округов. 

В Центральном округе будут работать пять площадок: у ТЦ Central Park (ул. К.Маркса, 6), у ТЦ Европа 40 (ул. Студенческая, 1), в сквере на проспекте Клыкова (около дома № 1), у ТЦ Европа 52 (проспект Дериглазова) и у ТЦ Куряночка (ул. Дзержинского, 69Б).

В Железнодорожном округе волонтеры будут работать на площадках около гипермаркета «Европа» (ул. 1-я Вишневая, 17) и гипермаркета «Линия» (ул.Октябрьская,80-а) – через день на каждой из точек. В таком же формате волонтеры будут дежурить на перекрестке улиц Малых - 2-я Новоселовка и улиц Малых – Полевая.

В Сеймском округе – на пересечении улиц Сумской – Дейнеки, на улице Гагарина (около дома № 2) и в сквере напротив кинотеатра "Родина" (ул. Менделеева, 31).

Кроме того, стартуют тематические встречи, в рамках которых проект генплана обсудят эксперты. Они пройдут в концертно-творческом центре "Звездный" на ул. Дзержинского, 51 21-го, 23-го и 24-го июня в 16.00.

Сегодня эксперты обсудят социальную инфраструктуру, отраженную в проекте, в том числе и предложения жителей о размещения новых объектов социальной инфраструктуры. 23 июня темой для обсуждения станет промышленная реновация города, транспортная и дорожная инфраструктура. 24 числа эксперты обсудят зеленый каркас города в проекте генплана: городские леса, общественные пространства и пешеходные улицы.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области из-за жары объявили штормовое предупреждение

На выходных в Курской области запретят продавать алкоголь

В Курске 145 человек оштрафовали за пьянство на пляжах

В Курской области рецидивист украл велосипед и колесо

В Курске ГИБДД проведет рейды среди таксистов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске