Всю неделю на улицах Курска собирать предложения в проект генплана будут волонтеры

Волонтеры будут работать по вечерам, с 6 до 8 часов, в нескольких точках в каждом из округов

На этой неделе - до пятницы включительно - на улицах Курска будут работать волонтеры, которые помогут всем желающим оформить свои предложения в проект генерального плана Курска. Волонтеры будут работать по вечерам, с 6 до 8 часов, в нескольких точках в каждом из округов.В Центральном округе будут работать пять площадок: у ТЦ Central Park (ул. К.Маркса, 6), у ТЦ Европа 40 (ул. Студенческая, 1), в сквере на проспекте Клыкова (около дома № 1), у ТЦ Европа 52 (проспект Дериглазова) и у ТЦ Куряночка (ул. Дзержинского, 69Б).В Железнодорожном округе волонтеры будут работать на площадках около гипермаркета «Европа» (ул. 1-я Вишневая, 17) и гипермаркета «Линия» (ул.Октябрьская,80-а) – через день на каждой из точек. В таком же формате волонтеры будут дежурить на перекрестке улиц Малых - 2-я Новоселовка и улиц Малых – Полевая.В Сеймском округе – на пересечении улиц Сумской – Дейнеки, на улице Гагарина (около дома № 2) и в сквере напротив кинотеатра "Родина" (ул. Менделеева, 31).Кроме того, стартуют тематические встречи, в рамках которых проект генплана обсудят эксперты. Они пройдут в концертно-творческом центре "Звездный" на ул. Дзержинского, 51 21-го, 23-го и 24-го июня в 16.00.Сегодня эксперты обсудят социальную инфраструктуру, отраженную в проекте, в том числе и предложения жителей о размещения новых объектов социальной инфраструктуры. 23 июня темой для обсуждения станет промышленная реновация города, транспортная и дорожная инфраструктура. 24 числа эксперты обсудят зеленый каркас города в проекте генплана: городские леса, общественные пространства и пешеходные улицы.