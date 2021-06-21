В Курскую область поступило еще более 4 тысяч доз «Спутника V»
На данный момент привито почти 30% курян от плана, который позволит сформировать коллективный иммунитет
Без предварительной записи прививку можно сделать в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в трех торговых центрах Курска - «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева. В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 13 до 19 часов, в «Европе» – с 14 до 20. Все три пункта работают без перерыва и выходных.
По последним данным, первым компонентом привито 158 451 курян, полностью завершили вакцинацию 135 507 человек. Это почти 30% от плана, который позволит сформировать коллективный иммунитет.