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В Курскую область поступило еще более 4 тысяч доз «Спутника V»

На данный момент привито почти 30% курян от плана, который позволит сформировать коллективный иммунитет
В Курскую область поступило еще более 4 тысяч доз «Спутника V»

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На выходных в Курскую область поступило еще 4,2 тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Их уже распределена по медицинским учреждениям. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. 

Без предварительной записи прививку можно сделать в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в трех торговых центрах Курска - «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева. В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 13 до 19 часов, в «Европе» – с 14 до 20. Все три пункта работают без перерыва и выходных. 

По последним данным, первым компонентом привито 158 451 курян, полностью завершили вакцинацию 135 507 человек. Это почти 30% от плана, который позволит сформировать коллективный иммунитет. 

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