Курский художник Олег Радин готовит к открытию новую экспозицию
Она посвящена двум датам: 28-летию со дня открытия галереи “АЯ” и 65-летнему юбилею её основателя
В экспозицию вошли работы курских живописцев ХХ века и нашего времени, хранящиеся в фондах галереи. Здесь представлено творчество художников Шуклиных, Петра Лихина, Владимира Мартыненко, Владимира Парашечкина.
В отдельном зале разместятся картины Олега Радина. Среди них куряне смогут также увидеть произведения, которые еще ни разу не выставлялись.
Выставка будет проходить с соблюдением всех санитарных норм, отмечает телеканал ТАКТ.