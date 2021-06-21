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Курский художник Олег Радин готовит к открытию новую экспозицию

Она посвящена двум датам: 28-летию со дня открытия галереи “АЯ” и 65-летнему юбилею её основателя
Курский художник Олег Радин готовит к открытию новую экспозицию

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В выставочном зале “Звездный” 23 июня в 16:00 состоится открытие выставки “АЯ” и Я”, посвященная двум датам: 28-летию со дня открытия галереи “АЯ” и 65-летнему юбилею её основателя художника Олега Радина. 

В экспозицию вошли работы курских живописцев ХХ века и нашего времени, хранящиеся в фондах галереи. Здесь представлено творчество художников Шуклиных, Петра Лихина, Владимира Мартыненко, Владимира Парашечкина. 

В отдельном зале разместятся картины Олега Радина. Среди них куряне смогут также увидеть произведения, которые еще ни разу не выставлялись. 

Выставка будет проходить с соблюдением всех санитарных норм, отмечает телеканал ТАКТ.
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