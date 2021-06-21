В Курске ГИБДД проведет рейды среди таксистов

Рейды пройдут в течение всей недели - с 21 по 27 июня

На этой неделе - с 21 по 27 июня - в Курске сотрудники ГИБДД проведут мероприятия по предотвращению ДТП с участием автомобилей службы такси. В последнее время стало расти количество аварий с участием этих транспортных средств, отмечает начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД по Курску майор полиции Ольга Францова. Такие дорожно-транспортные происшествия вызывают тяжелые последствия и носят крайне негативный общественный резонанс.Зарегистрированы случаи, когда таксисты находились за рулем в состоянии алкогольного и даже наркотического опьянения. Также шоферы часто не имеют при себе путевых листов, выходят на линию, не проходя медицинский и технический осмотр. Еще одна проблема - большое количество нелегалов, которые работают без разрешения, которое выдает Комитет транспорта.Например, 13 июня на улице Энгельса 37-летний таксист допустил столкновение с ехавшим впереди попутным КАМАЗом. В результате пострадали три человека. Путевого листа у таксиста не было.