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В Курской области рецидивист украл велосипед и колесо

Велосипед был закреплён за колесо к батарее, тогда вор снял колесо с другого велосипеда

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В Курчатове полицейские поймали велосипедного вора. к стражам правопорядка обратились двое жителей дома по улице Энергетиков. Соседи по подъезду недосчитались колеса и велосипеда, несмотря на то, что оба транспортных средства были пристёгнуты.

Неизвестный зашёл в подъезд и увидел на первом этаже велосипед, который был закреплён за колесо к батарее. Поняв, что без инструмента забрать транспорт не получится, злоумышленник продолжил поиск. В соседнем крыле стоял ещё один велосипед, также под защитой замка. Тогда похитителю пришла идея снять колесо с одного велосипеда и переставить недостающую «запчасть» на другой.

Сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника. Им оказался 23-летний ранее судимый житель города атомщиков. Молодого человека задержали, он уже дал признательные показания. Похищенное изъяли. По факту кражи начато следствие.
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