В Курской области рецидивист украл велосипед и колесо
Велосипед был закреплён за колесо к батарее, тогда вор снял колесо с другого велосипеда
Неизвестный зашёл в подъезд и увидел на первом этаже велосипед, который был закреплён за колесо к батарее. Поняв, что без инструмента забрать транспорт не получится, злоумышленник продолжил поиск. В соседнем крыле стоял ещё один велосипед, также под защитой замка. Тогда похитителю пришла идея снять колесо с одного велосипеда и переставить недостающую «запчасть» на другой.
Сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника. Им оказался 23-летний ранее судимый житель города атомщиков. Молодого человека задержали, он уже дал признательные показания. Похищенное изъяли. По факту кражи начато следствие.