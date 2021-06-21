2-24 июня в регионе ожидается до +35-37˚C

В Курской области из-за жары объявили штормовое предупреждение, сообщает региональное МЧС. 22-24 июня в регионе ожидается до +35-37˚C. Осадков не обещают. Всю неделю синоптики прогнозируют аномальную жару в ЦФО, и в Курской области в частности. Температура будет выше нормы на 7 -11 градусов. Жара начнет спадать только к 28 июня. В этот день синоптики прогнозируют +27˚C. А с 30 июня в регион вернутся дожди, температура воздуха на долгое время установится на уровне +23˚C.Роспотребнадзор в связи с этим рекомендует внести коррективы в рабочий график. Согласно рекомендациям санитарного ведомства, если температура в рабочем помещении приблизилась к 28,5 градусам, то рабочий день нужно сократить на час, до 29 - на два, перевалила за 30 - на четыре часа. Работы на улице при 32,5 градусах и выше и вовсе не рекомендованы. Либо же у работника должна быть возможность отдыхать в прохладном помещении каждые 15-20 минут.