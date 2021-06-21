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В Курске 145 человек оштрафовали за пьянство на пляжах

На минувших выходных спасатели и полицейские провели рейды по местам отдыха у воды
В Курске 145 человек оштрафовали за пьянство на пляжах

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С начала купального сезона полицейские составили 145 протоколов на курян за распитие алкоголя и появление в нетрезвом состоянии на городских пляжах. На минувших выходных участковые уполномоченные, инспекторы ПДН и спасатели проверили необорудованные места массового отдыха курян. 

В ходе рейдов особое внимание уделялось безопасности детей. Инспекторы по делам несовершеннолетних побеседовали с родителями, еще раз напомнили о том, что нельзя отпускать детей одних к водоемам.

Горожан, распивающих спиртное, с пляжей попросили удалиться. 

Отмечается, что за безопасностью отдыхающих следят три мобильные группы на катерах: две группы полиции и одна управления по делам ГО и ЧС. Маршруты патрулирования полицейских катеров пролегают по рекам Сейм (вдоль пляжа «Здоровье») и Тускарь (вдоль пляжей в парке «Боева дача»). Мобильная группа управления по делам ГО и ЧС патрулирует акваторию реки Сейм от пляжа «Здоровье» до хутора «Зубков». На всех пляжах дежурят спасатели: один – на берегу, другой для оперативности реагирования – на лодке.

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