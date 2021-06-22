Только за последнюю неделю на водоемах погибли трое детей

С начала купального сезона в Курской области утонули 4 человека. Только за последнюю неделю на водоемах погибли трое детей - в Беловском и Льговском районах. Все дети находились на водоемах без присмотра взрослых. Об проблеме говорили на пресс-конференции начальника регионального управления МЧС генерал-майора внутренней службы Ивана Лунева.Основной целью мероприятия стала – «достучаться» до населения с призывом о необходимости соблюдения правил безопасности у воды, выработать единый, а главное, эффективный подход решения этого вопроса.По прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидается до 37 градусов жары.По статистике чаще всего гибнут дети от 8 до 16 лет, взрослые – от 40 до 60. Самый трагичный период времени приходится на интервал с 16 до 18 часов.В Курской области насчитываются более 2500 водоемов. Во всех городских округах и муниципальных районах созданы и функционируют официальных 48 пляжей. До конца июня будут открыты еще два организованных места купания. Все они должны быть под максимальным контролем. Будет активизирована работа по привлечению к ответственности курян за распитие спиртных напитков. Активно будет применена мера ответственности за нахождение у воды без присмотра малолетних детей до 14 лет без сопровождения взрослых.У водоемов выставлены более 200 запрещающих знаков и более 700 предупреждающих и информационных стендов.Спасатели провели анализ наиболее опасных мест для купания за последние 6 лет. Также с начала лета за распитие и нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения составили более 20 протоколов, на собственников плавсредств, нарушающих правила плавания, составлены 9 административных материалов.