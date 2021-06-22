В Курске в лобовом столкновении «Лады» и «Фольксвагена»погиб 22-летний автомобилист

Парень выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой

21 июня около восьми часов вечера в Курске на улице ВЧК в районе дома №184 произошло ДТП, в котором погиб 22-летний автомобилист.Как сообщает ГИБДД, молодой человек на автомобиле «Лада Ларгус» ехал со стороны улицы 2-я Новоселовка в направлении улицы Бутко и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным «Фольксвагеном Поло», за рулем которого был 57-летний водитель.В результате водитель «Лады» скончался на месте, водитель «Фольксвагена» и три его пассажира 56-ти и 66-ти лет получили травмы различной степени тяжести.