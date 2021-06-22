  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курске в лобовом столкновении «Лады» и «Фольксвагена»погиб 22-летний автомобилист

Парень выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой
В Курске в лобовом столкновении «Лады» и «Фольксвагена»погиб 22-летний автомобилист

Читайте также

21 июня около восьми часов вечера в Курске на улице ВЧК в районе дома №184 произошло ДТП, в котором погиб 22-летний автомобилист. 

Как сообщает ГИБДД, молодой человек на автомобиле «Лада Ларгус» ехал со стороны улицы 2-я Новоселовка в направлении улицы Бутко и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным «Фольксвагеном Поло», за рулем которого был 57-летний водитель. 

В результате водитель «Лады» скончался на месте, водитель «Фольксвагена» и три его пассажира 56-ти и 66-ти лет получили травмы различной степени тяжести.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская прокуратура возбудила уголовное дело по итогам аукциона по озеленению Центрального округа

В Курской области спортивные мероприятия проводятся с ограничениями

Мэр Курска проверил качество ремонта дорог в Сеймском округе

У магазина под Курском рецидивист ограбил 84-летнюю пенсионерку

В Курске автомобили сбили двух велосипедистов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске