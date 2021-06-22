Куряне на сентябрьских выборах смогут проголосовать дистанционно и на дому
В единый день голосования, 19 сентября, курянам предстоит избрать депутатов Госдумы восьмого созыва и Курской областной Думы седьмого созыва
В этом году впервые на выборах в Курскую областную Думу сбор подписей избирателей тоже может проводиться в электронном виде. Партии и кандидаты вправе собрать не более половины от необходимого количества подписей с помощью портала Госуслуг.
Правом голоса в Курской области обладают 911 тысяч жителей.