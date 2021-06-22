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Куряне на сентябрьских выборах смогут проголосовать дистанционно и на дому

В единый день голосования, 19 сентября, курянам предстоит избрать депутатов Госдумы восьмого созыва и Курской областной Думы седьмого созыва
Куряне на сентябрьских выборах смогут проголосовать дистанционно и на дому

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В единый день голосования, 19 сентября, курянам предстоит избрать депутатов Госдумы восьмого созыва и Курской областной Думы седьмого созыва. Голосование пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Можно будет проголосовать на дому в любой из этих дней, но для этого нужна уважительная причина. Можно проголосовать и дистанционно на всех уровнях выборов, предварительно подав заявление через портал Госуслуг. 

В этом году впервые на выборах в Курскую областную Думу сбор подписей избирателей тоже может проводиться в электронном виде. Партии и кандидаты вправе собрать не более половины от необходимого количества подписей с помощью портала Госуслуг.

Правом голоса в Курской области обладают 911 тысяч жителей. 

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