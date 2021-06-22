Правоохранители осуществляли контрольный сбыт поддельных 5-тысячных купюр в торговых точках

В Курске полицейские проверили, как продавцы распознают фальшивые деньги. Правоохранители осуществляли контрольный сбыт поддельных 5-тысячных купюр в торговых точках. Большинство представителей торговли сразу распознали фальшивку и сообщали об этом в полицию.Однако, не все продавцы стали проверять подлинность денежных знаков даже при наличии специальных приборов. Полицейские еще раз разъясняли руководителям и сотрудникам предприятий торговли, как отличить фальшивку от настоящей купюры, напомнили алгоритм действий в случае, если возникло подозрение, что покупатель пытается расплатиться фальшивкой.Полиция напоминает, если оказавшаяся в ваших руках купюра вызывает сомнение в подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть – это уголовное преступление из категории тяжких. Уголовная ответственность наступает с 16 лет. Санкция по данной статье предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.В случае возникновения сомнений нужно сразу обратиться в полицию по телелефону 02, с мобильного 102 или в любой отдел полиции.