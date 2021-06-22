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В Курске автомобили сбили двух велосипедистов

Один из пострадавших - 9-летний ребенок

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21 июня в Курске сбили двух велосипедистов. 

Одна авария произошла около шести часов вечера на проспекте Дериглазова в районе дома №31. 21-летний водитель автомобиля «Лада-21114», двигаясь со стороны улицы Карла Маркса в направлении деревни Чаплыгино, совершил наезд на 18-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. 

Примерно в 7 часов вечера на улице Асеева в районе дома №14 46-летний водитель «Рено», двигаясь со стороны улицы Пирогова сбил 9-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. 

В результате этих ДТП оба велосипедиста получили травмы.

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