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У магазина под Курском рецидивист ограбил 84-летнюю пенсионерку

Грабитель вырвал у пожилой женщины сумку. Задержали его через несколько часов

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84-летнюю пенсионерку ограбили возле магазина в поселке Искра - неизвестный вырвал у пожилой женщины сумку. Позвать на помощь сразу она не смогла, поскольку рядом никого не оказалось. Как выяснилось позже, грабитель специально дождался, когда другие посетители разойдутся. Вызвать полицейских помогли сотрудники магазина.

Полицейские, прибывшие на сообщение, сразу определили направление, куда мог направиться нападавший. В течение часа его задержали через несколько кварталов. Часть денег, которые находились в сумке, злоумышленник успел потратить.  

34-летний грабитель ранее неоднократно судим, год назад он освободился из мест лишения свободы.

За совершенный грабеж мужчина вновь может отправиться за решетку на срок до 4 лет.

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