У магазина под Курском рецидивист ограбил 84-летнюю пенсионерку
Грабитель вырвал у пожилой женщины сумку. Задержали его через несколько часов
Полицейские, прибывшие на сообщение, сразу определили направление, куда мог направиться нападавший. В течение часа его задержали через несколько кварталов. Часть денег, которые находились в сумке, злоумышленник успел потратить.
34-летний грабитель ранее неоднократно судим, год назад он освободился из мест лишения свободы.
За совершенный грабеж мужчина вновь может отправиться за решетку на срок до 4 лет.