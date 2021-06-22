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Мэр Курска проверил качество ремонта дорог в Сеймском округе

Глава города выбрал те объекты, которые вызывали нарекания у пользователей социальных сетей
Мэр Курска проверил качество ремонта дорог в Сеймском округе

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Мэр Курска проверил качество работ в рамках нацпроекта «безопасные и качественные дороги» в Сеймском округе. Глава города выбрал те объекты, которые вызывали нарекания у пользователей социальных сетей, сообщает телеканал ТАКТ. Начал проверку с так называемого «островка безопасности» на улице Энгельса. По просьбам курян его установили и огородили бордюром, замечания возникли к благоустройству. Также мэр проверил дороги на улицах Гагарина, Полянской, Менделеева, пересечении улиц Серёгина и Энергетиков и площадку возле Ермошкиного озера. Объекты вызвали у Виктора Карамышева ряд нареканий, которые поручено устранить подрядчику, но, в целом, глава города оценил качество ремонта дорог положительно.

Виктор Карамышев, глава города Курска: В частности были определённые сопряжения бордюров, где-то нужно было земли подсыпать, где-то дополнительно установить борт, как возле Ермошкиного озера, чтобы ливневые воды не сливались в зону отдыха. Где-то необходимо расчистить санитарную полосу от проезжей части, хотя бы два метра, для того, чтобы не создавалась угроза, как на улице Полянской. Где-то, как здесь, необходимо оборудовать пешеходный переход, так как здесь образовался новый спортивный объект, в котором будут заниматься детишки гимнастикой спортивной. Соответственно, нужен пешеходный переход безопасный и тротуар. Такие вопросы сегодня обсуждали. В целом, в принципе, ощущение позитивное, потому что реализуется не только на центральных улицах нацпроект, но и, скажем так, на улицах окраинных.

Подрядчик взял на себя обязательства устранить все недочёты раньше установленного срока, не к 1-му августа, а уже к 1-му июля.
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