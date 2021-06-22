В Курской области спортивные мероприятия проводятся с ограничениями
Фитнес-клубам и заведениям общепита разрешено работать с загрузкой не более 50%
Участие спортсменов из других регионов страны разрешено только при обязательном наличии отрицательного результата теста на COVID-19, полученного не ранее, чем за 72 часа до начала соревнований.
Спортивные объекты, в том числе фитнес-клубы, продолжают свою деятельность при условии их загрузки не более чем на 50% от единовременной пропускной способности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Кроме того, с загрузкой не более 50% разрешено работать всем заведениям общепита, в том числе фуд-кортам. Караоке и концерты в кафе и ресторанах также возможны только при заполняемости зала не более, чем наполовину.
Деятельность детских игровых комнат и досуговых заведений, за исключением боулинга, приостановлена.