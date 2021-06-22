Фитнес-клубам и заведениям общепита разрешено работать с загрузкой не более 50%

В Курской области спортивные мероприятия проводятся с ограничениями. На официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых среди взрослых участников, разрешено присутствие зрителей, но не более 50 процентов от вместимости трибун. На детских спортивных мероприятиях присутствие зрителей запрещено.Участие спортсменов из других регионов страны разрешено только при обязательном наличии отрицательного результата теста на COVID-19, полученного не ранее, чем за 72 часа до начала соревнований.Спортивные объекты, в том числе фитнес-клубы, продолжают свою деятельность при условии их загрузки не более чем на 50% от единовременной пропускной способности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.Кроме того, с загрузкой не более 50% разрешено работать всем заведениям общепита, в том числе фуд-кортам. Караоке и концерты в кафе и ресторанах также возможны только при заполняемости зала не более, чем наполовину.Деятельность детских игровых комнат и досуговых заведений, за исключением боулинга, приостановлена.