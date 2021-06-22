Один из участников предоставил заведомо подложный документ, подтверждающий наличие у него опыта по выполнению работ по благоустройству территории

Курская прокуратура возбудила уголовное дело по итогам аукциона по озеленению Центрального округа на 20 млн. рублей. Изначально тендер был выставлено на 27,5 миллионов рублей, но потом цену снизили.Как выяснила прокурорская проверка, заявку одного из участников отклонили, так как оказалось, что он предоставил заведомо подложный документ, подтверждающий наличие у него опыта по выполнению работ по благоустройству территории. Это и послужило основанием для возбуждения дела.Добавим, озеленением улицы Ленина и Театральной площади занимается московская компания ООО «Корвус», которая выиграла конкурс. В штате компании числится всего один сотрудник.Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.