Курская прокуратура возбудила уголовное дело по итогам аукциона по озеленению Центрального округа
Один из участников предоставил заведомо подложный документ, подтверждающий наличие у него опыта по выполнению работ по благоустройству территории
Как выяснила прокурорская проверка, заявку одного из участников отклонили, так как оказалось, что он предоставил заведомо подложный документ, подтверждающий наличие у него опыта по выполнению работ по благоустройству территории. Это и послужило основанием для возбуждения дела.
Добавим, озеленением улицы Ленина и Театральной площади занимается московская компания ООО «Корвус», которая выиграла конкурс. В штате компании числится всего один сотрудник.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.