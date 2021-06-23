Главврач больницы имени Семашко призвал курян сделать прививки от коронавируса

Главный внештатный инфекционист комитета здравоохранения Курской области, главный врач областной инфекционной больницы имени Семашко, Олег Девянин, обратился к курянам связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Главный внештатный инфекционист комитета здравоохранения Курской области, главный врач областной инфекционной больницы имени Семашко, Олег Девянин, обратился к курянам связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране:





«За рекордно короткое время наши ученые создали вакцину, которая способна противостоять вирусу. Казалось, что, наконец-то, мы сможем победить, это наш шанс. Но на деле оказалось, что предстоит бороться не только с вирусом, но и убеждать людей в необходимости вакцинации.





В то время, когда мы с легкостью верим соседке, любому незнакомому человеку, который нам с видом ученого декларирует о зомбировании, чипировании, о последствиях вакцинации, ситуация становится всё страшнее и страшнее.

Когда мне звонят и просят найти место в заполненной на 200% больнице, хочется в полный голос возмутиться: «Почему? Почему Вы не привились?» Государство дало возможность бесплатно спастись, а в придачу к спасению бонусы в виде материальных благ, но многие все равно продолжают чего-то ждать.

Вакцина, и уже не одна, – доступны. Призываю всех, кто не привился, — сделайте это, пока не поздно», – подчеркнул Олег Девянин.