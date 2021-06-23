  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Главврач больницы имени Семашко призвал курян сделать прививки от коронавируса

Главный внештатный инфекционист комитета здравоохранения Курской области, главный врач областной инфекционной больницы имени Семашко, Олег Девянин, обратился к курянам связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Читайте также

Главный внештатный инфекционист комитета здравоохранения Курской области, главный врач областной инфекционной больницы имени Семашко, Олег Девянин, обратился к курянам связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране:

«За рекордно короткое время наши ученые создали вакцину, которая способна противостоять вирусу. Казалось, что, наконец-то, мы сможем победить, это наш шанс. Но на деле оказалось, что предстоит бороться не только с вирусом, но и убеждать людей в необходимости вакцинации. 

В то время, когда мы с легкостью верим соседке, любому незнакомому человеку, который нам с видом ученого декларирует о зомбировании, чипировании, о последствиях вакцинации, ситуация становится всё страшнее и страшнее. 
 
Когда мне звонят и просят найти место в заполненной на 200% больнице, хочется в полный голос возмутиться: «Почему? Почему Вы не привились?» Государство дало возможность бесплатно спастись, а в придачу к спасению бонусы в виде материальных благ, но многие все равно продолжают чего-то ждать. 
 
Вакцина, и уже не одна, – доступны. Призываю всех, кто не привился, — сделайте это, пока не поздно», – подчеркнул Олег Девянин.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области ожидается аномальная жара до +37ºС

300 привившихся курян заболели коронавирусом

Куряне стали в два раза чаще записываться на прививки от коронавируса

Курским пенионерам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, начнут выплачивать по 3 тысячи рублей со следующей недели

С 1 июля Пенсионный фонд начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске