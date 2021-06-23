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В Курске росгвардейцы по горячим следам задержали велосипедного вора

Жительница Сеймского округа обнаружила пропажу велосипеда, который хранился на лестничной площадке

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В Курске росгвардейцы по горячим следам задержали велосипедного вора.

Жительница Сеймского округа обнаружила пропажу велосипеда, который хранился на лестничной площадке. На улице женщина обратилась за помощью к проезжавшему мимо экипажу вневедомственной охраны Росгвардии и подробно описала похищенный транспорт. 

При отработке территории на одной из улиц района росгвардейцы заметили мужчину на велосипеде, который полностью подходил под описание курянки. При виде патрульного автомобиля молодой человек попытался скрыться. Его задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Похитителем оказался 33-летний местный житель, ранее судимый за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

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