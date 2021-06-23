50 из них - в Курске

В Курской области за сутки выявлено 86 новых случаев коронавируса. 50 из них - в Курске. Скончались три пациентки, все они пожилые.Более 137,5 тысяч курян уже прошли полный курс вакцинации.В целом по России за минувший день зарегистрировано более 17,5 тысяч новых диагнозов.