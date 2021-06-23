Лента новостей / В регионе Сегодня, 12:41 В Курской области за сутки выявлено 86 новых случаев коронавируса 50 из них - в Курске Читайте также В Курской области за минувший день выявлено 68 новых случаев коронавируса В Курской области за минувший день выявлено 68 новых случаев коронавируса В Курской области за сутки выявлено 86 новых случаев коронавируса. 50 из них - в Курске. Скончались три пациентки, все они пожилые. Более 137,5 тысяч курян уже прошли полный курс вакцинации. В целом по России за минувший день зарегистрировано более 17,5 тысяч новых диагнозов. +0 -0