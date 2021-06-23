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Лента новостей / В регионе

В Курской области за сутки выявлено 86 новых случаев коронавируса

50 из них - в Курске

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В Курской области за сутки выявлено 86 новых случаев коронавируса. 50 из них - в Курске. Скончались три пациентки, все они пожилые. 

Более 137,5 тысяч курян уже прошли полный курс вакцинации. 

В целом по России за минувший день зарегистрировано более 17,5 тысяч новых диагнозов.
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