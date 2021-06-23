  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Ректора Курской сельхозакадемии Екатерину Харченко могут лишить ученой степени

Ее докторская диссертация оказалась плагиатом 
Ректора Курской сельхозакадемии Екатерину Харченко могут лишить ученой степени

Читайте также

Ректора Курской сельхозакадемии Екатерину Харченко могут лишить ученой степени доктора экономических наук. Диссертация, которую она защитила в 2012 году, оказалась плагиатом. Это выявили эксперты сетевого сообщества «Диссернет» в 2017 году. Сейчас заявление рассмотрела комиссия диссертационного совета при Центральном экономико-математическом институте РАН. Вопрос о лишении Харченко ученой степени вынесли на открытое голосование, в котором принял учение 21 член диссовета. «За» проголосовали 12 человек, «против» — 7, двое воздержались.  

Как отмечается, факты заимствования без ссылок подтвердились, чужие цитаты имеются на 129 страницах диссертации. Компьютерная проверка диссертации Харченко установила, что приблизительно 48% ее текста заимствованиями из работ других авторов. 

Далее заявление о лишении степени рассмотрит экспертный совет и президиум ВАК. Оставить или лишить степени окончательно решит Минобрнауки. 

По мнению Екатерины Харченко, диссертационный совет провел заседание «с нарушениями процедуры и без анализа аргументирующей базы, доказывающей недостоверность положений заявителей». Она связывает это событие со своей избирательной кампанией. Харченко подала жалобу.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области ожидается аномальная жара до +37ºС

300 привившихся курян заболели коронавирусом

Куряне стали в два раза чаще записываться на прививки от коронавируса

Курским пенионерам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, начнут выплачивать по 3 тысячи рублей со следующей недели

С 1 июля Пенсионный фонд начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске