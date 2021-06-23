Ректора Курской сельхозакадемии Екатерину Харченко могут лишить ученой степени
Ее докторская диссертация оказалась плагиатом
Как отмечается, факты заимствования без ссылок подтвердились, чужие цитаты имеются на 129 страницах диссертации. Компьютерная проверка диссертации Харченко установила, что приблизительно 48% ее текста заимствованиями из работ других авторов.
Далее заявление о лишении степени рассмотрит экспертный совет и президиум ВАК. Оставить или лишить степени окончательно решит Минобрнауки.
По мнению Екатерины Харченко, диссертационный совет провел заседание «с нарушениями процедуры и без анализа аргументирующей базы, доказывающей недостоверность положений заявителей». Она связывает это событие со своей избирательной кампанией. Харченко подала жалобу.