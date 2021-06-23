Ее докторская диссертация оказалась плагиатом

Ректора Курской сельхозакадемии Екатерину Харченко могут лишить ученой степени доктора экономических наук. Диссертация, которую она защитила в 2012 году, оказалась плагиатом. Это выявили эксперты сетевого сообщества «Диссернет» в 2017 году. Сейчас заявление рассмотрела комиссия диссертационного совета при Центральном экономико-математическом институте РАН. Вопрос о лишении Харченко ученой степени вынесли на открытое голосование, в котором принял учение 21 член диссовета. «За» проголосовали 12 человек, «против» — 7, двое воздержались.Как отмечается, факты заимствования без ссылок подтвердились, чужие цитаты имеются на 129 страницах диссертации. Компьютерная проверка диссертации Харченко установила, что приблизительно 48% ее текста заимствованиями из работ других авторов.Далее заявление о лишении степени рассмотрит экспертный совет и президиум ВАК. Оставить или лишить степени окончательно решит Минобрнауки.По мнению Екатерины Харченко, диссертационный совет провел заседание «с нарушениями процедуры и без анализа аргументирующей базы, доказывающей недостоверность положений заявителей». Она связывает это событие со своей избирательной кампанией. Харченко подала жалобу.