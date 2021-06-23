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Завтра в Сеймском округе Курска отключат холодную воду

Подача холодной воды будет прекращена с 9 до 17 часов
Завтра в Сеймском округе Курска отключат холодную воду

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В четверг, 24 июня в Сеймском округе Курска отключат холодную воду. Отключения связаны с проведением неотложных ремонтно-профилактических работ.

Подача холодной воды будет прекращена с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Харьковская, ул. Обоянская, ул. Краснополянская, ул. Центральная, ул. Народная, ул. Парковая, ул. Резиновая, ул. Черняховского, проспект Кулакова, ул. Серегина, ул. Гагарина, ул. Энергетиков, Льговский поворот, Магистральный проезд, ул. Кислинская и на прилегающие к ним улицы.

Курян просят сделать необходимо запас воды. Справки по телефону 70-06-14.
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