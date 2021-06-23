Завтра в Сеймском округе Курска отключат холодную воду
Подача холодной воды будет прекращена с 9 до 17 часов
Подача холодной воды будет прекращена с 9 до 17 часов по следующим адресам:
ул. Харьковская, ул. Обоянская, ул. Краснополянская, ул. Центральная, ул. Народная, ул. Парковая, ул. Резиновая, ул. Черняховского, проспект Кулакова, ул. Серегина, ул. Гагарина, ул. Энергетиков, Льговский поворот, Магистральный проезд, ул. Кислинская и на прилегающие к ним улицы.
Курян просят сделать необходимо запас воды. Справки по телефону 70-06-14.