Завтра в Сеймском округе Курска отключат холодную воду

Подача холодной воды будет прекращена с 9 до 17 часов

В четверг, 24 июня в Сеймском округе Курска отключат холодную воду. Отключения связаны с проведением неотложных ремонтно-профилактических работ.Подача холодной воды будет прекращена с 9 до 17 часов по следующим адресам:ул. Харьковская, ул. Обоянская, ул. Краснополянская, ул. Центральная, ул. Народная, ул. Парковая, ул. Резиновая, ул. Черняховского, проспект Кулакова, ул. Серегина, ул. Гагарина, ул. Энергетиков, Льговский поворот, Магистральный проезд, ул. Кислинская и на прилегающие к ним улицы.Курян просят сделать необходимо запас воды. Справки по телефону 70-06-14.