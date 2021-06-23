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Куряне обсудили Генплан на первой тематической встрече

Прозвучали предложения увеличить количество крытых спортивных площадок в городе, построить культурный центр в поселке Северный, а на территории района КЗТЗ найти место для строительства стационарного зоопарка и океанариума
Куряне обсудили Генплан на первой тематической встрече

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Создать музыкальный театр, основать музеи Курской битвы и Казимира Малевича. Это лишь малая часть того, что предлагает план градостроительства, созданный Гипрогором. Социальная сторона документа оказалась очень разнообразна и в целом вызвала положительный отклик среди горожан, которые собрались за круглым столом в «Звездном», чтобы обсудить предложения подрядчика, сообщает телеканал ТАКТ.

Ирина Аникеева, председатель комитета архитектуры и градостроительства г. Курска: «Предлагается строительство большое количества спортивных объектов, реконструкция существующих объектов, школ, детских садов, строительство 84 детских садов, 36 школ. Множество спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов олимпийского стандарта, реконструкция драмтеатра, создание музыкального театра на территории ДК железнодорожников, то есть планы грандиозные».

Собравшиеся, среди которых были педагоги, работники культурных учреждений, представители сферы молодежной политики и спорта, высказали и свои рекомендации по развитию социальной составляющей Курска. В частности прозвучали предложения увеличить количество крытых спортивных площадок в городе, построить культурный центр в поселке Северный, а на территории района КЗТЗ найти место для строительства стационарного зоопарка и океанариума.

Ирина Аникеева, председатель комитета архитектуры и градостроительства Курска: «Сегодня встреча с лицами, которым эта тема интересна, понятна, которые работают в этой сфере. Поэтому я надеюсь, что мы будем обсуждать предметно уже разработанные предложения по размещению новых объектов, потому что были проработаны и школы, и детские сады, определена практическая объективная потребность».

Эта встреча стала первой из ряда тематических собраний, запланированных на эту неделю. Сегодня обсуждения будут посвящены реновации промышленных площадок, транспортной и дорожной инфраструктуре. А 24 июня главной темой станет зеленый каркас города – парки, скверы, особо охраняемые территории.
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