Курянин украл из компьютерного клуба игровую приставку
Посетитель похитил ее днем, когда администратор занимался текущими делами
Видео направили оперативникам всего города, и сотрудники Северного отдела узнали горожанина, которого задерживали месяц назад. Выяснилось, что в апреле он совершил другую кражу из магазина, за которую и был задержан.
Ему предъявили записи с камер компьютерного салона. Мужчина сознался в краже и пояснил, что продал игровую приставку случайному человеку.
Курянина ждет наказание за все совершенные преступления.