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Курянин украл из компьютерного клуба игровую приставку

Посетитель похитил ее днем, когда администратор занимался текущими делами

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В одном из компьютерных клубов украли игровую приставку стоимостью больше 30 тысяч рублей. Посетитель похитил ее днем, когда администратор занимался текущими делами. Поэтому пропажу оборудования заметили спустя время. Владелец заведения обратился в полицию и предоставил записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен предполагаемый похититель.

Видео направили оперативникам всего города, и сотрудники Северного отдела узнали горожанина, которого задерживали месяц назад. Выяснилось, что в апреле он совершил другую кражу из магазина, за которую и был задержан.

Ему предъявили записи с камер компьютерного салона. Мужчина сознался в краже и пояснил, что продал игровую приставку случайному человеку.

Курянина ждет наказание за все совершенные преступления.

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