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Лента новостей / В регионе

С 1 июля Пенсионный фонд начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми

Новые выплаты получат матери или отцы, которые в одиночку воспитывают детей 8-16 лет, а также женщины, вставшие на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности
С 1 июля Пенсионный фонд начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми

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С 1 июля Пенсионный фонд начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. 

Новые выплаты получат матери или отцы, которые в одиночку воспитывают детей 8-16 лет, а также женщины, вставшие на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер пособий определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В Курской области выплата семьям с одним родителем составит 5 313,5 рублей в месяц на каждого ребенка (это половина от прожиточного минимума ребенка в регионе – 10 627 рублей). 

Женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, смогут оформить пособие в размере половины прожиточного минимума трудоспособного населения. В Курской области это 11 206 рублей, то есть размер выплаты – составит 5 603 рубля. 

Важным условием для получения пособий является размер среднедушевого дохода семьи. По правилам, он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Ее критерии и сроки рассмотрения заявлений правительство опубликует позднее.
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