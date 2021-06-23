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Куряне стали в два раза чаще записываться на прививки от коронавируса

Две недели назад прививали в среднем около 900 человек в сутки, сейчас – 1620
Куряне стали в два раза чаще записываться на прививки от коронавируса

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Жители Курской области стали в два раза чаще записываться на прививки от коронавируса. В кожвендиспансере отмечают, что темпы вакцинации возросли практически вдвое. Двумя неделями ранее прививали в среднем около 900 человек в сутки, сейчас – 1620 человек с учетом выходных.

По последним данным, первым компонентом привито свыше 163 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию свыше 137 тысяч.

Привиться можно в пунктах вакцинации в поликлиниках. Запись доступна через госуслуги и по телефонам колл-центров медицинских учреждений.

В трех торговых центрах Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) сделать прививку можно без предварительной записи.

В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 13 до 19 часов, в «Европе» - с 14:00 до 20:00. Пункты работают без перерыва и выходных.
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