Куряне стали в два раза чаще записываться на прививки от коронавируса

Две недели назад прививали в среднем около 900 человек в сутки, сейчас – 1620

Жители Курской области стали в два раза чаще записываться на прививки от коронавируса. В кожвендиспансере отмечают, что темпы вакцинации возросли практически вдвое. Двумя неделями ранее прививали в среднем около 900 человек в сутки, сейчас – 1620 человек с учетом выходных.По последним данным, первым компонентом привито свыше 163 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию свыше 137 тысяч.Привиться можно в пунктах вакцинации в поликлиниках. Запись доступна через госуслуги и по телефонам колл-центров медицинских учреждений.В трех торговых центрах Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) сделать прививку можно без предварительной записи.В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 13 до 19 часов, в «Европе» - с 14:00 до 20:00. Пункты работают без перерыва и выходных.