Куряне стали в два раза чаще записываться на прививки от коронавируса
Две недели назад прививали в среднем около 900 человек в сутки, сейчас – 1620
По последним данным, первым компонентом привито свыше 163 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию свыше 137 тысяч.
Привиться можно в пунктах вакцинации в поликлиниках. Запись доступна через госуслуги и по телефонам колл-центров медицинских учреждений.
В трех торговых центрах Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) сделать прививку можно без предварительной записи.
В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 13 до 19 часов, в «Европе» - с 14:00 до 20:00. Пункты работают без перерыва и выходных.