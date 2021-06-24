Курская область. В Железногорске завершается реконструкция моста через реку Речица

Ширина проезжей части моста составила 7 м с двумя полосами движения

В Железногорске завершается реконструкция моста через реку Речица. Строительство началось осенью 2020 года. На период производства работ возвели временный пешеходный мост.Работы велись в рамках реконструкции автомобильной дороги № 8а. Это участок от улицы Мира до кольца в Железногорске. Общая протяженность – 766 м, в том числе около 60 м – протяженность мостового сооружения.Старый мост демонтировали, устроили железобетонную водопропускную трубу, наподобие виадука. Выполнена замена линии электроосвещения на всей протяженности участка, построен новый тротуар шириной 1,5 м. Подрядчик уложил новое асфальтобетонное покрытие, нанес разметку, установил перильное ограждение и дорожные знаки. Ширина проезжей части моста составила 7 м с двумя полосами движения - по одной в каждом направлении.Основные работы на объекте выполнены. Сейчас ведется благоустройство прилегающей территории. 1 июня на участке реконструкции по автомобильной дороге № 8а открыли движение автотранспорта.