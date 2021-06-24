Там 3 спортивных зала, бассейн, стоматологический кабинет, лаборатории и актовый зал с кинозалом

Новая школа №62 в Курске будет рассчитана на 1000 мест. Учебное заведение построено по типовому проекту, использованному при строительстве школ № 58 и 61. Готовность школы оценил глава города Виктор Карамышев.Здесь 4 этажа, 3 спортивных зала, бассейн, десятки кабинетов и различных лабораторий актовый зал с кинозалом, столовая на триста мест, медицинская комната, стоматологический кабинет, спортплощадка и детская игровая площадка.Среди учебного оборудования есть цифровые лаборатории, лаборатория 3D моделирования и прототипирования. помимо прочего в школе созданы все условия для детей с ограниченными возможностями.В 62-й школе дети смогут заниматься разными видами дополнительного образования: плавание, занятия хореографией, баскетболом, волейболом и зимними видами спорта.Школа распахнет свои двери для учеников к 1 сентября. Сейчас оформляется лицензия на учебную деятельность. Также необходимо дооснастить школу на 163 млн рублей и закупить оборудование, отметил мэр.Прием документов для зачисления учеников уже начался.