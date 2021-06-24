В Курской области в ДТП с буксируемым автомобилем погибли два человека

Авария произошла на трассе «Курск-Воронеж-Борисоглебск» в Тимском районе

В Тимском районе Курской области в ДТП погибли два человека. Авария произошла 23 июня около 6 часов вечера на 61 км трассы «Курск-Воронеж-Борисоглебск».По данным ГИБДД, 46-летний водитель автомобиля «Форд MONDEO», осуществляя буксировку «ДЭУ МАТИЗ», за рулем которого была 44-летняя женщина, двигался со стороны Курска в направлении Воронежа. В ходе буксировки автомобилистка из «МАТИЗа» совершила наезд на буксирующий её трос в результате чего малолитражку вынесло на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Хёндай IX35», под управлением 68-летнего водителя, который двигался со стороны Воронежа в направлении Курска.В результате ДТП женщина-водитель «ДЭУ МАТИЗ» и ее 52-летний пассажир скончались на месте ДТП, а 58-летняя пассажирка «Хёндай» госпитализирована с травмами.