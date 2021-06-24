Областное законодательство привели в соответствие с федеральным

В Курской области утверждена новая методика расчета прожиточного минимума. Областной закон «О прожиточном минимуме в Курской области» приведен в соответствие с федеральным законодательством, сообщает региональный комитет по труду и занятости населения.Теперь при расчете прожиточного минимума будут использовать не потребительскую корзину, а медианный среднедушевой доход - это уровень, выше которого доходы у 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже. Прожиточный минимум будет устанавливаться на очередной год, а не поквартально, как было ранее, и не сможет опуститься ниже уровня предыдущего года.На 2021-2025 годы установлен переходный период для полноценного введения в действие новой модели расчета прожиточного минимума. В Курской области в этом году величина прожиточного минимума установлена на душу населения — 10 459 рублей, для трудоспособного населения – 11 206 рублей, для пенсионеров – 8 655 рублей, для детей – 10 627 рублей.