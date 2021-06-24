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Лента новостей / В регионе

В Курской области более 170 организаций предоставят сотрудникам выходной после вакцинации от COVID-19

Еще более 30 компаний добавят своим сотрудникам один день к отпуску, а свыше 20 организаций – выплатят работникам материальное поощрение
В Курской области более 170 организаций предоставят сотрудникам выходной после вакцинации от COVID-19

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В Курской области более 170 организаций предоставят сотрудникам выходной после вакцинации от COVID-19. Среди них «Вагонмаш», ЮЗГУ, «Курскводоканал» и «Электроцентромонтаж». Отмечается, что такое решение приняли сами работодатели. 

Еще более 30 компаний добавят своим сотрудникам один день к отпуску, а свыше 20 организаций – выплатят работникам материальное поощрение. Это, к примеру, «ГОТЭК» и «Рудоавтоматика имени В.В. Сафошина». 

Ранее в кожвендиспансере сообщили, что темпы вакцинации в регионе возросли почти вдвое.
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