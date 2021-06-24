Еще более 30 компаний добавят своим сотрудникам один день к отпуску, а свыше 20 организаций – выплатят работникам материальное поощрение

В Курской области более 170 организаций предоставят сотрудникам выходной после вакцинации от COVID-19. Среди них «Вагонмаш», ЮЗГУ, «Курскводоканал» и «Электроцентромонтаж». Отмечается, что такое решение приняли сами работодатели.Еще более 30 компаний добавят своим сотрудникам один день к отпуску, а свыше 20 организаций – выплатят работникам материальное поощрение. Это, к примеру, «ГОТЭК» и «Рудоавтоматика имени В.В. Сафошина».Ранее в кожвендиспансере сообщили, что темпы вакцинации в регионе возросли почти вдвое.