Курский медуниверситет получил международную аккредитацию

В том числе по таким специальностям, как «Лечебное дело», «Фармация» и «Акушерство и гинекология»

Курский государственный медицинский университет получил международную аккредитациюпо стандартам Всемирной Федерации медицинского образования. Аккредитацию получили в том числе такие специальности, как «Лечебное дело», «Фармация» и «Акушерство и гинекология».Признание на международном уровне позволит студентам университета продолжить обучение в зарубежных вузах по программам магистратуры и докторантуры, получить работу по специальности в нашей стране и за рубежом.В прошлом году в международном рейтинге U-Multirank КГМУ занял первые позиции среди вузов Курска и ведущих медицинских вузов страны, а в группе «Здравоохранение и социальное обслуживание» - 21-е место среди университетов мира.