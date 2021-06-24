В Курске рецидивист со сломанными ногами ограбил магазин медтехники и поджег его
Потушить пожар и вывезти украденное ему помогли случайные прохожие
Как выяснилось, незадолго до этого вор сломал ноги, поэтому передвигался на костылях. Он взломал дверь магазина и стал выносить товар на улицу. Брал всё, даже те предметы, которые не знал, как использовать, например аппараты для проверки зрения. Во время ограбления мужчина курил и сигаретой поджёг бумагу в помещении. Начался пожар, который ему помогли потушить проезжавшие мимо люди. Куряне поинтересовались почему на асфальте лежит груда медицинского оборудования, а тот ответил, что его приятель попросил перевезти технику.
Молодые люди решили помочь человеку на костылях – погрузили краденые вещи в свой автомобиль и отвезли, как выяснилось к нему домой. Возвращаясь обратно, они увидели возле магазина полицейских, остановились и рассказали обо всём, что произошло. Похищенное имущество в тот же день изъяли в квартире и подвале подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело, а до суда оставили под подпиской о невыезде.
Как оказалось, свободой рецидивист воспользовался, чтобы совершать очередные кражи. Когда от его соседа поступило заявлению о краже велосипеда, стражи порядка сразу поняли, кто может быть к ней причастен. Двухколёсную технику нашли у похитителя на даче. Он украл велосипед из подъезда, когда хозяин ушёл на работу.
Сейчас 53-летний подозреваемый сотрудничает со следствием и даёт признательные показания. Суд назначит ему наказание по совокупности совершённых преступлений, отметили в городском УМВД.