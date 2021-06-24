В Курске рецидивист со сломанными ногами ограбил магазин медтехники и поджег его

Потушить пожар и вывезти украденное ему помогли случайные прохожие

В Курске задержали рецидивиста, совершавшего кражи. Несколько недель назад мужчина ограбил магазин медтехники на сумму более полумиллиона рублей. причем сделал он это на костылях.Как выяснилось, незадолго до этого вор сломал ноги, поэтому передвигался на костылях. Он взломал дверь магазина и стал выносить товар на улицу. Брал всё, даже те предметы, которые не знал, как использовать, например аппараты для проверки зрения. Во время ограбления мужчина курил и сигаретой поджёг бумагу в помещении. Начался пожар, который ему помогли потушить проезжавшие мимо люди. Куряне поинтересовались почему на асфальте лежит груда медицинского оборудования, а тот ответил, что его приятель попросил перевезти технику.Молодые люди решили помочь человеку на костылях – погрузили краденые вещи в свой автомобиль и отвезли, как выяснилось к нему домой. Возвращаясь обратно, они увидели возле магазина полицейских, остановились и рассказали обо всём, что произошло. Похищенное имущество в тот же день изъяли в квартире и подвале подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело, а до суда оставили под подпиской о невыезде.Как оказалось, свободой рецидивист воспользовался, чтобы совершать очередные кражи. Когда от его соседа поступило заявлению о краже велосипеда, стражи порядка сразу поняли, кто может быть к ней причастен. Двухколёсную технику нашли у похитителя на даче. Он украл велосипед из подъезда, когда хозяин ушёл на работу.Сейчас 53-летний подозреваемый сотрудничает со следствием и даёт признательные показания. Суд назначит ему наказание по совокупности совершённых преступлений, отметили в городском УМВД.