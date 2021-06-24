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Курские медики развенчали мифы о вакцинации

Противопоказаний для прививки немного, в основном, это период обострения хронических заболеваний
Курские медики развенчали мифы о вакцинации

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Ситуация с распространением коронавируса за последние недели ухудшилась не только в Москве и северной столице. Угроза новой волны COVID-19 нависла над рядом регионов страны, включая Курскую область, отмечает телеканал ТАКТ. Пока повода для панических настроений нет, учреждения здравоохранения работают без перегрузок, но рост заболеваемости действительно фиксируется.

Олег Климушин, руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области:

- Показатель, который ярко характеризует неблагополучие ситуации, это так называемый коэффициент репродукции, или по-другому его называют коэффициент распространения инфекции. На сегодня он составляет 1,14, то есть, уже значительно выше единицы, что говорит о том, что ситуация с заболеваемостью, с распространением инфекции в регионе крайне неблагополучная.

В Курской области помимо уханьского штамма коронавируса уже циркулируют британская и индийская разновидности COVID-19. И, как отмечают медики, последние вызывают куда более серьёзные нарушения в работе организма человека. Болезнь стала протекать тяжелее и сложнее поддаваться лечению. Единственным способом защиты от опасной инфекции медики считают вакцинацию. С января этого года в Курскую область поступило свыше 184 тысяч доз-комплектов препаратов для профилактики коронавируса. Это вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По словам врачей, они эффективны в отношении всех распространённых штаммов COVID-19.

Олег Девянин, главный врач Курской областой инфекционной больницы им.Н.И. Семашко:

- Все вновь выявленные мутации, штаммы мутировавших вирусов проходят исследование на то, что вакцины, которые были созданы, эффективны в отношении этих штаммов. То есть, исследования сразу же проводятся, как только определяется новая мутация. То в институтах, создавших эти вакцины, проводятся исследования. На данный момент установлено, что все три вакцины, которые используются, четвёртая еще не вышла в гражданский оборот, способны вырабатывать иммунитет, в том числе к индийским, британским.

В настоящее время прививочные пункты развёрнуты на базе 40 учреждений здравоохранения региона. Вакцинироваться можно и в трёх торговых центрах Курска. Противопоказаний для прививки немного, в основном, это период обострения хронических заболеваний. Сделать прививку врачи рекомендуют людям, страдающим сахарным диабетом и болезнями сердечно сосудистой системы – у таких пациентов течение коронавируса всегда сопряжено с рядом осложнений. Заболеть от вакцины нельзя, невозможно и стать переносчиком опасной инфекции, поскольку в препаратах не используется живой возбудитель болезни. Вместе с тем, процедура вакцинации потребует от человека повышенного внимания к своему здоровью в течение 42 дней. Именно этот срок медиками называется в качестве необходимого для формирования полноценной защиты организма. Случаи заражения COVID-19 среди вакцинированных действительно были отмечены.

Олег Климушин, руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области:

- После получения либо первого, либо второго компонента вакцины, но не вследствие прививки, а вследствие инфицирования где-то на стороне у нас заболело 300 человек ровно. Из них после первого компонента 149, после второго 151. Это люди, заболевшие в период, когда иммунитет ещё не выработался.

Все три препарата для профилактики коронавируса хорошо переносятся людьми разного возраста. Тяжелых осложнений и случаев гибели пациентов после прививки в регионе отмечено не было, подчеркивают медики, развенчивая миф о выраженных побочных явлениях от вакцин. Кратковременные реакции в виде болезненности и покраснения места укола, незначительного повышения температуры тела и лёгких симптомов ОРВИ отмечаются чаще среди молодого поколения и не являются отклонением от нормы. Об этом курян предупреждают в прививочных пунктах, вручая специальные памятки. Проверять уровень антител вакцинировавшимся следует не раньше, чем через месяц после второго компонента вакцины. А тем, кто сделал прививку более 6 месяцев назад, врачи советуют сдать анализ и пройти ревакцинацию, чтобы подстегнуть иммунную систему к выработке новых защитных сил. Соответствующие рекомендации уже озвучил Минздрав России.
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