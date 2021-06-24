Курские медики развенчали мифы о вакцинации

ТАКТ. Пока повода для панических настроений нет, учреждения здравоохранения работают без перегрузок, но рост заболеваемости действительно фиксируется.Ситуация с распространением коронавируса за последние недели ухудшилась не только в Москве и северной столице. Угроза новой волны COVID-19 нависла над рядом регионов страны, включая Курскую область, отмечает телеканал
Олег Климушин, руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области:
- Показатель, который ярко характеризует неблагополучие ситуации, это так называемый коэффициент репродукции, или по-другому его называют коэффициент распространения инфекции. На сегодня он составляет 1,14, то есть, уже значительно выше единицы, что говорит о том, что ситуация с заболеваемостью, с распространением инфекции в регионе крайне неблагополучная.
В Курской области помимо уханьского штамма коронавируса уже циркулируют британская и индийская разновидности COVID-19. И, как отмечают медики, последние вызывают куда более серьёзные нарушения в работе организма человека. Болезнь стала протекать тяжелее и сложнее поддаваться лечению. Единственным способом защиты от опасной инфекции медики считают вакцинацию. С января этого года в Курскую область поступило свыше 184 тысяч доз-комплектов препаратов для профилактики коронавируса. Это вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По словам врачей, они эффективны в отношении всех распространённых штаммов COVID-19.
Олег Девянин, главный врач Курской областой инфекционной больницы им.Н.И. Семашко:
- Все вновь выявленные мутации, штаммы мутировавших вирусов проходят исследование на то, что вакцины, которые были созданы, эффективны в отношении этих штаммов. То есть, исследования сразу же проводятся, как только определяется новая мутация. То в институтах, создавших эти вакцины, проводятся исследования. На данный момент установлено, что все три вакцины, которые используются, четвёртая еще не вышла в гражданский оборот, способны вырабатывать иммунитет, в том числе к индийским, британским.
В настоящее время прививочные пункты развёрнуты на базе 40 учреждений здравоохранения региона. Вакцинироваться можно и в трёх торговых центрах Курска. Противопоказаний для прививки немного, в основном, это период обострения хронических заболеваний. Сделать прививку врачи рекомендуют людям, страдающим сахарным диабетом и болезнями сердечно сосудистой системы – у таких пациентов течение коронавируса всегда сопряжено с рядом осложнений. Заболеть от вакцины нельзя, невозможно и стать переносчиком опасной инфекции, поскольку в препаратах не используется живой возбудитель болезни. Вместе с тем, процедура вакцинации потребует от человека повышенного внимания к своему здоровью в течение 42 дней. Именно этот срок медиками называется в качестве необходимого для формирования полноценной защиты организма. Случаи заражения COVID-19 среди вакцинированных действительно были отмечены.
Олег Климушин, руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области:
- После получения либо первого, либо второго компонента вакцины, но не вследствие прививки, а вследствие инфицирования где-то на стороне у нас заболело 300 человек ровно. Из них после первого компонента 149, после второго 151. Это люди, заболевшие в период, когда иммунитет ещё не выработался.
Все три препарата для профилактики коронавируса хорошо переносятся людьми разного возраста. Тяжелых осложнений и случаев гибели пациентов после прививки в регионе отмечено не было, подчеркивают медики, развенчивая миф о выраженных побочных явлениях от вакцин. Кратковременные реакции в виде болезненности и покраснения места укола, незначительного повышения температуры тела и лёгких симптомов ОРВИ отмечаются чаще среди молодого поколения и не являются отклонением от нормы. Об этом курян предупреждают в прививочных пунктах, вручая специальные памятки. Проверять уровень антител вакцинировавшимся следует не раньше, чем через месяц после второго компонента вакцины. А тем, кто сделал прививку более 6 месяцев назад, врачи советуют сдать анализ и пройти ревакцинацию, чтобы подстегнуть иммунную систему к выработке новых защитных сил. Соответствующие рекомендации уже озвучил Минздрав России.
Курские медики развенчали мифы о вакцинации
Противопоказаний для прививки немного, в основном, это период обострения хронических заболеваний