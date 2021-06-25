На следующей неделе в трех округах Курска будут отключать свет
Адреса, телефоны для справок
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 28 июня по 2 июля с 9-00 до 15-00:
ул. Каштановая; 3-4-е Каштановые переулки, ул. Кукуевская, Кукуевский переулок, ул. Розовая, Розовый переулок, ул. Голубая, Голубой переулок, ул. Белая, ул. Дроздовская, ул. 1-я Степная, ул. Цветная, ул. Тракторная, д. 3-19, 8-26, 1-й Моковский переулок, д. 9; ул. Еремина, д. 1; 2й Моковский переулок д. 3-25.
С 28 июня по 2 июля с 9-00 до 17-00:
1-4-е Степные переулки; 1-5-я Кислинская ул.; 2-й Кислинский переулок; ул. Броневая; ул. Аэроклубная.
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 1 по 2 июля с 9-00 до 16-00:
ул. Бойцов 9-й Дивизии, д. 34 - 48
ул. Верхняя Казацкая, д. 7 – 21
Телефон для справок: 32-40-89.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
29 июля с 13-30 до 16-00:
1-я Стрелецкая, д. 1-23, 2-18
2-я Новоселовка, д. 1,1а,3,3а,5,5а
Телефон для справок: 26-32-10.