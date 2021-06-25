  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На следующей неделе в трех округах Курска будут отключать свет

Адреса, телефоны для справок

Читайте также

На следующей неделе в Курске запланированы очередные ремонтные работы в электросетях. Поэтому часть курских улиц останутся обесточены. Отключать электроэнергию будут во всех трех округах по следующим адресам:


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 28 июня по 2 июля с 9-00 до 15-00:

ул. Каштановая; 3-4-е Каштановые переулки, ул. Кукуевская, Кукуевский переулок, ул. Розовая, Розовый переулок, ул. Голубая, Голубой переулок, ул. Белая, ул. Дроздовская, ул. 1-я Степная, ул. Цветная, ул. Тракторная, д. 3-19, 8-26, 1-й Моковский переулок, д. 9; ул. Еремина, д. 1; 2й Моковский переулок д. 3-25.

С 28 июня по 2 июля с 9-00 до 17-00:

1-4-е Степные переулки; 1-5-я Кислинская ул.; 2-й Кислинский переулок; ул. Броневая; ул. Аэроклубная.

Телефон для справок: 32-32-15.


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 1 по 2 июля с 9-00 до 16-00:

ул. Бойцов 9-й Дивизии, д. 34 - 48 
ул. Верхняя Казацкая, д. 7 – 21

Телефон для справок: 32-40-89. 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
 
29 июля с 13-30 до 16-00:
 
1-я Стрелецкая, д. 1-23, 2-18
2-я Новоселовка, д. 1,1а,3,3а,5,5а

Телефон для справок: 26-32-10.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске на улице ВЧК установили светофор и перенесли пешеходный переход

В Роструде разъяснили законность отстранения от работы за отказ от прививки

В курском цирке откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса

В Курской области пьяный мотоциклист устроил ДТП и покалечил своего пассажира

В Курской области полиция ищет мать младенца, найденного на обочине дороги

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске