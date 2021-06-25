  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На выходных курских водителей проверят на трезвость

Очередные рейды пройдут на этих выходных в районах области
На выходных курских водителей проверят на трезвость

Читайте также

Курская Госавтоинспекция продолжает проводить сплошные проверки водителей на трезвость. Очередные рейды пройдут на этих выходных в районах области.

Напомним, за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уже уголовная ответственность.

Курян призывают не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102 или в дежурную часть.

Добавим, по итогам рейдов, прошедших на минувших выходных, задержаны 27 пьяных водителей, еще 13 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и 17 задержаны за повторное нарушение.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске на улице ВЧК установили светофор и перенесли пешеходный переход

В Роструде разъяснили законность отстранения от работы за отказ от прививки

В курском цирке откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса

В Курской области пьяный мотоциклист устроил ДТП и покалечил своего пассажира

В Курской области полиция ищет мать младенца, найденного на обочине дороги

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске