Женщина торговала в Сеймском округе без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и накопила задолженность по соответствующим административным штрафам на 150 с лишним тысяч рублей

В Курске у уличной продавщицы изъяли товар. Женщина торговала в Сеймском округе без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и накопила задолженность по соответствующим административным штрафам на 150 с лишним тысяч рублей.Сейчас на особом контроле находятся места, где чаще всего возникают стихийные ярмарки: улица Дейнеки, проспекты Клыкова и Дериглазова, отмечают в мэрии. Как показывает практика, нелегальные продавцы не заинтересованы в получении законных мест, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, уплаты налогов и оформлении документов на продукцию.Сотрудники комитета экономического развития регулярно проводят мониторинг несанкционированной торговли, в том числе по выходным и праздникам. Рейды проводят с учетом обращений курян, которые сообщают о стихийных торговых точках.