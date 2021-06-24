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В Курске на «Утином острове» утонул мужчина

Он спрыгнул в реку Тускарь с переходного моста и не выплыл. Мужчина был пьяным
В Курске на «Утином острове» утонул мужчина

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В Курске на «Утином острове» утонул мужчина. Он спрыгнул в реку Тускарь с переходного моста и не выплыл. О происшествии в дежурную смену ЕДДС города сообщили очевидцы. Трагедия случилась 23 июня. Выяснилось, что до этого он проводил время с компанией друзей, не обошлось без алкогольных возлияний.

С начала купального сезона в Курской области погибли уже четыре человека, трое из которых – дети. Один ребенок пострадал. Несмотря на то, что помощь ему оказали своевременно, малыш находится в больнице.

Сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС продолжают проводить рейды по курским пляжам и напоминать курянам о правилах безопасного отдыха у воды. Акцент спасатели делают на том, чтобы дети были под постоянным присмотром взрослых и на том, что купаться в алкогольном опьянении опасно.
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