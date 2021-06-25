В Курской области полиция ищет мать младенца, найденного на обочине дороги
Труп новорожденного обнаружили на обочине дороги Курск-Льгов-Рыльск в Большесолдатском районе 14 мая
Ребенок, предположительно мальчик, по предварительной информации, рожден в конце апреля – начале мая. Тело было завернуто в одежду.
Полицейские просят всех, кто когда-либо видел похожую одежду на своих знакомых или располагают информацией о личности матери ребенка, сообщить в любой отдел полиции или любому сотруднику полиции, а также в подразделения Следственного комитета по Курской области. Конфиденциальность гарантируется.