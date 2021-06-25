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Лента новостей / В регионе

В Курской области на выходных будет дождливо и жарко

Синоптики обещают дождь, грозу, град и до +36°С 

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Грядущие выходные в Курской области будут жаркими, но дождливыми. 

По прогнозу Курского Гидрометцентра в субботу, 26 июня ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза и град. Порывы ветра при грозах порывы могут достигать 18 м/с. 

Этой ночью будет тепло - от 18ºС до 23ºС, днем воздух раскалится до +31-36°С. 

В ночь на воскресенье также прогнозируют до 23ºС тепла, днем - до 33°С. Ночью и днем возможен небольшой кратковременный дождь. 
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