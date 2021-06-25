В Курской области на выходных будет дождливо и жарко

Синоптики обещают дождь, грозу, град и до +36°С

Грядущие выходные в Курской области будут жаркими, но дождливыми.По прогнозу Курского Гидрометцентра в субботу, 26 июня ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза и град. Порывы ветра при грозах порывы могут достигать 18 м/с.Этой ночью будет тепло - от 18ºС до 23ºС, днем воздух раскалится до +31-36°С.В ночь на воскресенье также прогнозируют до 23ºС тепла, днем - до 33°С. Ночью и днем возможен небольшой кратковременный дождь.