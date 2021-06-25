сайте ведомства, работодатель может на законных основаниях отстранить сотрудника от работы, который отказался прививаться от коронавируса.Роструд разъяснил законность отстранения от работы без прививки. Как говорится в сообщении на официальном
В Трудовом кодексе сказано, что работник может быть отстранен от своих обязанностей не только за нарушение ТК и федеральных законов, но и за несоблюдение других нормативных правовых актов. Один из таких случаев — нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нём указано, что «отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями». Решение о том какой процент работников и в каких сферах деятельности принимает в том числе главный санитарный врач региона.
На данный момент обязательная вакцинация коснулась работников общепита, образования, здравоохранения, общественного транспорта, торговли и некоторых других сфер.
В Роструде разъяснили законность отстранения от работы за отказ от прививки
Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, работодатель может на законных основаниях отстранить сотрудника от работы, который отказался прививаться от коронавируса