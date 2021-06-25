В Курске на улице ВЧК установили светофор и перенесли пешеходный переход

В дальнейшем планируется организовать парковку для курян, приезжающих в парк

В Курске на улице ВЧК, в районе дома № 172, по просьбам местных жителей установили светофор, оборудованный вызывной кнопкой, обустроили искусственную дорожную неровность, перенесли пешеходный переход иобустроили подходы к нему в соответствии с ГОСТом.После открытия «Новаой Боевки», некогда тихая улочка превратилась в автостраду. В администрации уверены, что принимаемые меры позволят снизить на этом участке автотрафик. В дальнейшем планируется организовать парковку для курян, приезжающих в парк, чтобы избежать автомобильного движения мимо частных домов.