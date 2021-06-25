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Курянин перевел виртуальной подруге из Орловской области 181 тысячу рублей

Она рассказывала о семейных и личных проблемах, просила денег в долг. Но оказалась мошенницей
Курянин перевел виртуальной подруге из Орловской области 181 тысячу рублей

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30-летний курянин пострадал от женского коварства. В начале осени прошлого года на сайте знакомств он познакомился с 24-летней жительницей Орловской области. Молодые люди долго переписывались и созванивались, так ни разу и не встретившись. Девушка много раз присылала свои фотографии, в том числе и интимные. В результате у молодого человека возникли чувства к новой знакомой, чем она и воспользовалась. 

Орловчанка стала регулярно рассказывать о семейных и личных проблемах. Утверждала, что умерли родственники, а она сама нуждается в дорогостоящей операции. Курянин, рассчитывая на благополучное продолжение отношений, согласился помочь девушке материально. Тем более, что она обещала всё вернуть. За 9 месяцев небольшими суммами молодой человек перевёл свей виртуальной подруге 181 тысячу рублей. 

Шло время, но виртуальный роман никак не развивался. Когда курянин стал настаивать на встрече, его возлюбленная удалила аккаунт с сайта знакомств и заблокировала его номера. После серии безуспешных попыток снова наладить связь мужчина обратился в полицию. 

Курские оперативники выехали в Орловскую область и нашли подозреваемую дома. Выяснилось, что у неё уже есть двое детей, а все рассказанные истории о проблемах со здоровьем и родственниками вымышлены. Деньги, которые виртуальная дама сердца обманом выманила у курянина, оказались дано потрачены. 

Девушка признала свою вину и сейчас сотрудничает со следствием. За мошенничество ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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